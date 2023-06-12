Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты

Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведены учения в полевых условиях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в ходе учений были выполнены действия по занятию войсками исходных позиций для проведения антитеррористической операции, планированию и выполнению задач радиационной, химической и биологической защиты, а также управлению подразделениями при осуществлении этих действий.

Наряду с этим, подразделениями были практически выполнены задачи по проведению химической разведки на различных объектах и территориях, загрязненных составами, имитирующими отравляющие вещества, специальной очистке оружия, техники и другого оборудования, отработаны действия по аэрозольной маскировке в соответствии с боевой обстановкой.

В ходе выполнения мероприятий по радиационной, химической и биологической защите были успешно выполнены задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях отработки слаженной совместной деятельности подразделений, совершенствования полевых навыков, а также воспитания у личного состава высокой физической и психологической выносливости.