ЕС официально ответил на обращение Общины Западного Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в общине, президентам Совета Европейского Союза и Еврокомиссии было направлено обращение, в котором община просит ЕС вмешаться и обеспечить права азербайджанцев на возвращение в свои дома в Армении, откуда они были насильственно изгнаны.

"ЕС дал официальный ответ на эти обращения. В своем ответе ЕС однозначно заявляет, что поддерживает право на возвращение всех соответствующих групп населения, и отмечает важность этого вопроса в рамках более широкого мирного процесса.

Европейский союз, имеющий большой авторитет в мире, играет важную роль в нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и в содействии миру и стабильности в регионе.

Мы считаем, что поддержка ЕС прав азербайджанцев на возвращение на родину является важным шагом в усилении международной поддержки этого процесса. На наш взгляд, этот официальный ответ выражает растущее признание на международной арене неотложной необходимости разрешить бедственное положение азербайджанцев, изгнанных из Армении. Это также укрепляет позиции Общины Западного Азербайджана как надежного партнера в достижении справедливого и устойчивого решения этой насущной гуманитарной проблемы.

Община Западного Азербайджана надеется на дальнейший диалог и практическое сотрудничество с ЕС в этом направлении. Община по-прежнему привержена тесному сотрудничеству с ЕС для обеспечения безопасного и достойного возвращения азербайджанцев в свои дома, способствуя тем самым миру, стабильности и сосуществованию в регионе в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в сообщении.