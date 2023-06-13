Продвижение и укрепление стратегических отношений: к визиту Президента Турции в Азербайджан

Автор: Эмин Севдималиев

Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан всегда является важным событием в отношениях Азербайджана и Турции. Братские узы, которые связывают наши страны, имеют давнюю историю, однако сложно будет поспорить с утверждением, что особую роль в развитии этих отношений в современной истории сыграли Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Многие аналитики сходятся во мнении, что Баку и Анкару связывают интенсивно развивающиеся отношения в различных сферах. И было бы очень легко, даже слишком легко, объяснить общую динамику развития двусторонних отношений этими фактами. В конце концов, это соответствует ключевым постулатам политического либерализма, объясняющего развитие отношений партнерством стран. Однако, в случае Азербайджана и Турции ускорение темпов сотрудничества, скорее, является следствием, а не одной из основных причин.

Если говорить об основных причинах, являющихся драйвером развития отношений между странами, то необходимо выделить два ключевых элемента. В первую очередь - отношения между лидерами наших стран. Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган за прошедшие годы демонстрировали высокий уровень взаимопонимания и поддержки по самым важным вопросам, поддерживая друг друга в самые сложные моменты. В качестве примеров можно привести поддержку, которую оказывал глава турецкого государства Азербайджану во время 44-дневной войы. Венцом и логичным завершением этого явилась Декларация, подписанная в 2021 году в освобожденном городе Шуша между главами государств Азербайджана и Турции. С другой стороны, Президент Ильхам Алиев выражал однозначную поддержку главе турецкого государства и стал первым иностранным лидером, который поздравил его с убедительной победой в обоих турах выборов.

Во многих случаях, политика не отличается от жизни людей. Несмотря на то, что политики вынуждены оперировать интересами своих стран, и учитывать большее количество переменных, им также легче работать с людьми, которых они уважают. Если отталкиваться от этой точки зрения, то отношения Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана являются отличным показателем того, что высокий уровень личных отношений между лидерами является важным фактором, который обуславливает развитие партнерства между странами.

Это подводит нас ко второй важной причине, которую необходимо коснуться. Отношения между лидерами стран проецировались на отношении азербайджанцев и турок друг на друга. Разрушительное землетрясение, которое произошло в феврале 2023 года в Турции, стало прекрасным показателем готовности Азербайджана и азербайджанцев протянуть руку помощи братской стране. Мы все помним огромные очереди, которые наблюдались у пунктов приема гуманитарной помощи в Баку. А в Турции до сих пор помнят, как азербайджанцы помогали Турции чем могли. Без сомнений, народы Азербайджана и Турции не забудут и будут помнить поддержку, которая была оказана друг другу в самые важные моменты истории стран.

Возвращаясь к визиту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, хочется отметить некоторые моменты, которые делают данный визит особенным. В первую очередь, хотелось бы подчеркнуть то, что визит в Азербайджан сразу после инаугурации подчеркивает важность нашей страны для Турции. Как правило, такие визиты иллюстрируют приоритеты во внешней политике на ближайшие годы. С этой точки зрения, визит главы турецкого государства, безусловно, является важным положительным сигналом.

Второе важное наблюдение является более техническим, однако не менее важным. Президент Реджеп Тайип прибыл в Баку с государственным визитом, что является важным индикатором, на который необходимо обратить внимание. Такие визиты сопровождаются особым дипломатическим протоколом и правилами. Главная цель таких визитов - продвижение и укрепление стратегических отношений между странами. Этот аспект визита, делает его еще более интересным для последующего анализа и подтверждает важность отношений между Анкарой и Баку.

В контексте отношений между странами и лидерами важно также подчеркнуть взаимосвязь между личными и национальными отношениями. Наблюдение над траекторией отношений между Анкарой и Баку указывает на то, что укрепление одного из типов отношений приводило к укреплению другого типа отношений. В итоге, эта корреляция оказывала строго положительное влияние на азербайджано-турецкие отношения. Принимая во внимание что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган демонстрируют сигналы, указывающие на то, что лидеры готовы продолжать развитие отношений и в будущем, мы можем с высокой степенью вероятности предположить, что отношения между братскими странами продолжат интенсивное развитие и в будущем. И большая заслуга в этом принадлежит именно двум великим лидерам.