Украинские школьники ознакомились с достопримечательностями Ичеришехер

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой 11-17 июня проходит визит в Азербайджан украинских школьников, учащихся Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зафиры Алиевой, сообщает в понедельник Day.Az.

Визит организован при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, SOCAR Ukraine и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В Азербайджан в сопровождении директора лицея и педагогов прибыли 8 учащихся Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зафиры Алиевой в возрасте 14-16 лет.

В рамках программы пребывания в столице Азербайджана для украинских школьников была проведена экскурсия по древней части Баку - Ичеришехер.

Учащиеся из Украины ощутили особую ауру Ичеришехер - уникального и древнего места, ознакомились с историческими и архитектурными памятниками, которые поразили их своей неповторимой красотой и историей.

В интервью журналистам учащийся Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зафиры Алиевой Иван Рудой отметил, что Баку для него уникальный город. "Второй день нахожусь в столице Азербайджана. В рамках визита мы уже побывали в некоторых учреждениях, среди них Инновационный центр STEAM, и считаю, что подобные центры, такие технологии крайне важны для развития способностей детей и подростков. Также мне нравится архитектура города, очень хочу побывать в музеях, знаю, что в них есть интересные экспозиции. Думаю, визит в Баку запомнится мне на всю жизнь", - сказал Иван Рудой.

Еще одна ученица лицея Глория Прудкая подчеркнула, что посетить Азербайджан было ее мечтой.

"Азербайджан близок мне, я интересуюсь вашими традициями, культурой, историей. Прочитала много информации о городе Баку, очень заинтересована походами по музеям. Надеюсь, в оставшиеся пять дней смогу посетить выставочные площадки и другие интересные места, и узнать для себя много нового об Азербайджане. Больше всего меня впечатлили люди, они очень доброжелательные. Благодарю организаторов нашего визита за возможность приехать в Азербайджан", - отметила Глория Прудкая.

Александра Шевчук добавила, что визит проходит замечательно и дарит прекрасные впечатления.

"Столица Азербайджана поражает своей красотой. Для нас проводят прогулки по городу, знакомят с достопримечательностями, памятными местами и учебными заведениями. В Баку живут очень приятные, отзывчивые люди. Атмосфера в городе душевная, погода хорошая. Я очень хотела побывать в Баку и счастлива, что мое желание осуществилось. Визит организован прекрасно, учтены все детали, программа интересная", - сказала Александра Шевчук.