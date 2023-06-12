https://news.day.az/politics/1572787.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
12 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в нашу страну с государственным визитом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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