Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты главе Всемирной продовольственной программы

Посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов вручил верительные грамоты исполнительному директору Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн.

Об этом посол написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

"Сегодня я встретился с Синди Маккейн, исполнительным директором Всемирной продовольственной программы, и вручил ей верительные грамоты в качестве постоянного представителя Азербайджана в агентствах ООН, расположенных в Риме", - говорится в публикации.