https://news.day.az/politics/1572791.html Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты главе Всемирной продовольственной программы
Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты главе Всемирной продовольственной программы
Посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов вручил верительные грамоты исполнительному директору Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн.
Об этом посол написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az.
"Сегодня я встретился с Синди Маккейн, исполнительным директором Всемирной продовольственной программы, и вручил ей верительные грамоты в качестве постоянного представителя Азербайджана в агентствах ООН, расположенных в Риме", - говорится в публикации.
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