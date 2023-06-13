Проармянский пропагандист Затулин может лишиться поста в комитете Госдумы

Проармянский пропагандист Константин Затулин второй раз за свою депутатскую карьеру может лишиться поста в комитете по делам СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, позиции Затулина пошатнулись после того, как он публично начал сомневаться в результативности боевых действий в Украине.

Депутат "Единой России" Константин Затулин на этой неделе может лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Об этом "Ведомостям" сказали три источника: один в партии, один в Госдуме и один, близкий к администрации президента. В частности, по их словам, вопрос о его поведении и мерах дисциплинарного воздействия может быть поднят уже 13 июня на совете Госдумы или на пленарном заседании. Это могут обсудить и не в первый день рабочей недели, уточняет один из источников "Ведомостей".

Поводов для обсуждения действий Затулина несколько. В частности, 1 июня он пропустил рассмотрение президентского законопроекта о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю. Он должен был от комитета по делам СНГ выступать содокладчиком после представителя президента по законопроекту - замминистра иностранных дел Михаила Галузина. Но депутат не пришел. Позже Затулин извинился перед коллегами, объяснив свое опоздание тем, что он был на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком и не знал, что в этот день не будет выступлений от фракций, которые проходят в начале пленарного заседания.

Но в тот же день Затулин выступил на форуме "Какая Украина нам нужна?", где заявил, что ни по одной из целей специальной военной операции в Украине не достигнуто результатов. Позже в своем Telegram-канале он написал, что его слова были выдернуты из контекста.

Затулина уже лишали должности за высказывания. В 2011 г. Госдума по рекомендации руководства фракции "Единая Россия" проголосовала за его отставку с поста зампреда комитета по делам СНГ. Поводом к этому стала оценка Затулиным событий в Ливии: депутат поддержал позицию тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а не президента Дмитрия Медведева.

Тогда члены правящего тандема разошлись в точках зрения на события в Ливии и позицию России. В частности, глава государства поддержал резолюцию Совбеза ООН по Ливии, которая санкционировала военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну. А глава правительства назвал резолюцию ООН "неполноценной и ущербной", осудив поведение западных стран.

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