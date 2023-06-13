Община Западного Азербайджана направила послание Папе Римскому Франциску

Община Западного Азербайджана, направив послание Его святейшеству Папе Римскому Франциску, попросила у него поддержки для того, чтобы изгнанные из Армении азербайджанцы могли посетить свои дома, кладбища и священные места, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Общину.

"Ваше святейшество,

От имени Общины Западного Азербайджана, занимающейся защитой прав изгнанных из Армении азербайджанцев, с болью в сердце пишем искреннее обращение к Вам во имя справедливости и мира. Община Западного Азербайджана создана в 1989 году для обеспечения единого голоса азербайджанцев, подвергшихся большой несправедливости со стороны правительства Армении.

С чувством большой скорби передаем Вам горькую историю нашего народа. Армения силой изгнала всех азербайджанцев из родных очагов, осквернила и разрушила их религиозные и культурные очаги. Эти нечеловеческие действия нарушают не только международное право, но и принципы мира, сосуществования и взаимного уважения.

Проводимая Арменией политика изгнания азербайджанцев и других этносов со своей территории и создания, таким образом, моноэтнического пространства прямо противоречит богатой истории этнического и религиозного разнообразия нашего региона. Нарушение и отрицание Арменией наших основных прав ввергает нас в бесконечные страдания и препятствует перспективам устойчивого мира и примирения.

Ваше святейшество, мы обращаемся к Вам как к неутомимому защитнику межрелигиозного диалога и примирения. Ваша заслуживающая уважения позиция обладает большим моральным весом, и мы скромно просим Вас оказать содействие осуществлению мер по созданию доверия, которые позволят азербайджанцам посетить оставленные в Армении дома, кладбища и священные места. Этот простой акт, позволяющий нашему народу вновь приобщиться к своему наследию и совершить молитву в местах, представляющих для него глубокое нравственное значение, явился бы мощным шагом на пути к милосердию и примирению.

Наступающий праздник Гурбан байрамы, олицетворяющий память, самоотверженность и примирение, является благоприятным моментом для привлечения внимания к актуальности данного вопроса и выражения поддержки и солидарности с изгнанными из Армении азербайджанцами. Признание и защита Вами права азербайджанцев на возвращение на родину, оказание содействия посещению нами священных очагов не только станут утешением для людей, подвергшихся большим страданиям и мучениям, но и внесут вклад в поощрение мира и примирение в регионе.

Уверены, что Ваше авторитетное вмешательство окажет большое влияние на восстановление справедливости для изгнанных из Армении азербайджанцев и обеспечение прав человека. Ваш вызывающий резонанс голос милосердия в защиту обездоленных обладает большим весом для позитивных преобразований, духа взаимопонимания и сосуществования.

От имени азербайджанцев, желающих вернуться на родину, выражаем Вам глубокую признательность за внимание, проявленное к этому важному вопросу.

Да победит стремление к миру и примирению, ориентирующее наш народ на будущее, в котором он сможет снова жить на родине достойно и в условиях безопасности", - говорится в обращении.