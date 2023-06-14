Турция дала понять всему миру, что всегда будет рядом с Азербайджаном

С Турцией у нас давно сложились достаточно доверительные отношения, а Шушинская декларация о союзничестве подняла их на еще более высокий уровень. Не случайно в своих заявлениях после переговоров в Баку президенты Азербайджана и Турции неоднократно обращались к этому историческому документу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов,

Президент Турции, отметил он, доказал, что является надежным партнером, союзником, руководителем страны, всегда готовой оказать свою братскую помощь государству, с которым поддерживает тесные союзнические отношения. Мы это ценим. Турция, подчеркнул политолог, всегда была рядом с нами. Это подтвердила 44-дневная война, в период которой братская страна продемонстрировала единство с Азербайджаном и дала понять мировому сообществу, что будет и впредь рядом с нами, потому что мы одна нация - два государства. В заявлении для прессы в Баку Президент Эрдоган сказал о готовности открыть консульство в Шуше, направив таким образом месседж всему миру, в том числе Армении. Это, считает профессор Садыхов, станет чрезвычайно важным и символичным шагом со стороны Анкары.

"Убежден, что предстоящий президентский срок Реджеба Тайипа Эрдогана будет полностью отвечать интересам наших двух государств. Я не сомневаюсь, что наши взаимоотношения приобретут новое качество, будут охвачены новые сферы сотрудничества, двусторонние взаимоотношения выйдут на новый уровень. Напомню, что период своей президентской кампании Эрдоган делал именно такие заявления. И мы ценим все это, потому что знаем - между словами и делами этого политика никогда не бывает различий", - сказал политолог.

По словам Садыхова, Эрдоган придерживается традиции после избрания главой государства начинать зарубежные визиты с Северного Кипра и Азербайджана. В Северном Кипре в свое время турки-киприоты были защищены Турцией от уничтожения со стороны греческих радикалов. Турция демонстрирует, что она всегда будет рядом и будет защищать турецкое население Кипра. Этот визит с точки зрения выстраивания Анкарой внешнеполитических приоритетов очень важен.

"Визит же Эрдогана в Баку это демонстрация нашего братства, единства, союзнических отношений, партнерских связей и больших перспектив у дальнейшего углубления двусторонних отношений. Азербайджан и Турция очень ценят эти взаимоотношения, и Эрдоган дает понять мировому сообществу что он, как Президент Турецкой Республики, всегда рядом с Азербайджаном, и интересы нашей страны для него не менее ценны, чем интересы его собственной. Это серьезный фактор, на который должны обратить внимание многие лидеры как региональных государств, так и стран мира. В том же русле Турция Президента Эрдогана собирается выстраивать отношения с Азербайджаном и впредь, поднимая их на более высокий уровень.

Реджеб Тайип Эрдоган превратил Турцию в региональную сверхдержаву, доказал мировому сообществу, что эта страна - самостоятельный игрок. Он надежно защищает интересы народа и государства от различных геополитических рисков и вызовов. Это очень плодотворная, системная деятельность как внутри страны, так и за ее пределами. Конечно же, граждане Турции очень высоко ее оценивают и надеются, что Эрдоган и впредь будет реализовывать внешнеполитические приоритеты, полностью отвечающие интересам своего Турецкого государства", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева