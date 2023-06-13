В Армении заявили о достижении взаимопонимания с Азербайджаном по вопросу коммуникаций

Армения и Азербайджан достигли взаимопонимания по вопросу разблокирования региональных коммуникаций, однако остаются технические вопросы, которые следует уточнить.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Есть взаимное понимание по общим вопросам [разблокирования коммуникаций], существующие проблемы носят технический характер, какой груз по какому маршруту <...>. Мы за разблокирование всех дорог", - отметил он.