https://news.day.az/politics/1572930.html Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС - ФОТО
Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принимают участие в 46-м заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.
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