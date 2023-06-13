Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принимают участие в 46-м заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.

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