В Азербайджане сократится срок признания умершими лиц, пропавших в ходе военных действий

Сокращается срок признания умершими лиц, пропавших без вести в ходе военных действий.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим в Гражданский кодекс Азербайджана будет внесено соответствующее изменение.

Согласно изменению, суд, принимая во внимание обстоятельства, дающие основания полагать, что человек погиб во время военных действий, может объявить его умершим до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев со дня окончания военных действий.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

Отметим, что в настоящее время этот срок составляет два года.