ВС Армении обстреляли инженерный трактор в Кяльбаджаре

13 июня в 11:10 трактор, выполнявший инженерные работы в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, подвергся обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, при обстреле никто не пострадал.

В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, огневые точки противника были подавлены.