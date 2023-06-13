https://news.day.az/politics/1573000.html ВС Армении обстреляли инженерный трактор в Кяльбаджаре
ВС Армении обстреляли инженерный трактор в Кяльбаджаре
13 июня в 11:10 трактор, выполнявший инженерные работы в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, подвергся обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, при обстреле никто не пострадал.
В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, огневые точки противника были подавлены.
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