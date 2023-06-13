Процветание тюркского мира берет свое начало в братстве Азербайджана и Турции.

Как передает Day.Az, об этом в интервью YeniŞafak заявил турецкий писатель и журналист Мурат Акан.

"Важно отметить, что после совершения визита в Турецкую Республику Северного Кипра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Азербайджан. В последние годы в ходе плодотворного развития отношений между странами-побратимами государственные деятели и граждане Турции рассматривают Азербайджан как неотъемлемую часть своего государства. Близкая дружба между президентом Азербайджана г-ном Ильхамом Алиевым и президентом Турции г-ном Эрдоганом является важнейшим фактором придания отношениям между двумя странами более стратегического характера", - добавил он.

М. Акан также отметил, что эти две страны приложили большие усилия в создании и расширении Организации тюркских государств.

"Отношения между Турцией и Азербайджаном находятся не только на уровне братства, так как между этими двумя странами были предприняты важные шаги в торговой и оборонной промышленности. В частности, солидарность, проявленная в ходе 44-дневной карабахской войны, создала доверие у турецких государств. "Совместный проект Турции и Азербайджана по производству беспилотных летательных аппаратов (PUA) и дронов навел страх на турецких противников", - заявил турецкий журналист.

Он считает, что Азербайджан - ведущая страна в области энергетики, поэтому государство сможет внести крупные инновации в тюркском мире, воплощая вместе с Турцией серьезные проекты в энергетике и оборонной промышленности.

"Второй государственный визит Реджеба Тайипа Эрдогана в Азербайджан - это шаг, предпринятый для возрождения турецкой Центральной Азии. "Сотрудничество между двумя братскими странами внесет ценный вклад в тюркский мир", - утверждает М. Акан.

Отметим, что сегодня Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан с официальным визитом.