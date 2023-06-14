Армянин прикинулся дурачком после нарушения ПДД в России

Армянин в Самаре нарушил около двух десятков правил дорожного движения из-за курьезной причины.

Как передает Day.Az, оперативно сработавшая дорожно патрульная служба сумела задержать нарушителя.

На вопрос о том, что побудило его на опасное движение по встречной полосе, водитель выдал удивительную реплику: "Ну жарко было".

Предлагаем ознакомиться с видео кадрами погони и последующего допроса.