https://news.day.az/politics/1573037.html Армянин прикинулся дурачком после нарушения ПДД в России - ВИДЕО
Армянин прикинулся дурачком после нарушения ПДД в России - ВИДЕО
Армянин в Самаре нарушил около двух десятков правил дорожного движения из-за курьезной причины.
Как передает Day.Az, оперативно сработавшая дорожно патрульная служба сумела задержать нарушителя.
На вопрос о том, что побудило его на опасное движение по встречной полосе, водитель выдал удивительную реплику: "Ну жарко было".
Предлагаем ознакомиться с видео кадрами погони и последующего допроса.
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