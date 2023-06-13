https://news.day.az/politics/1573062.html Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции
Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции
Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции.
Как передает Day.Az, об этом TurkicWorld сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
"Зангезурский коридор - один из самых актуальных транспортных коридоров современности. Открытие этого коридора послужит развитию региона в целом, включая Армению", - заявили в министерстве.
Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после избрания на президентсткий пост совершил первый официальный визит в Азербайджан .
В рамках визита Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Эрдоган выступили с совместным заявлением для прессы.
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