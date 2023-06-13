Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией вносит большой вклад в стабильность и процветание региона и мира

Занимающие важное положение в мировой географии и истории Турция и Азербайджан являются, как сказал великий лидер Гейдар Алиев, "одной нацией, двумя государствами".

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал TurkicWorld главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

"12-13 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на пост главы государства совершил свои первые зарубежные визиты, по традиции, в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан. Ожидается, что встречи в рамках визита в Азербайджан станут основой для дальнейшего развития отношений между двумя братскими странами и состоится обмен мнениями, наряду с другими возможностями сотрудничества, и по текущим международным связям", - сказал Топчу.

По его словам, это сотрудничество, развивающееся на высоком уровне во всех сферах, вносит большой вклад в стабильность, мир и процветание не только двух стран, но также региона и мира.

"Плотный рабочий график лидеров обеих стран и их непоколебимая воля являются очень важным фактором дальнейшего развития существующих двусторонних отношений стран. Как представитель тюркского мира я выражаю свое уважение и признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от имени всего тюркского мира", - сказал Топчу.

Он отметил, что на первом заседании Совета национальной безопасности после выборов, состоявшихся в Турции 28 мая, были обсуждены также отношения между Азербайджаном и Арменией, и отмечалось, что обеспечение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией будет способствовать стабильности не только на Южном Кавказе, но и на глобальном уровне.

Также Топчу поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения.

"Поздравляю азербайджанский народ с 15 Июня - Днем национального спасения, и с уважением чту память общенационального лидера Гейдара Алиева", - сказал он.

Отметим, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с государственным визитом в Азербайджане.