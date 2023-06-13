МИД Азербайджана ответил Армении

Тот факт, что министерство иностранных дел Армении лицемерно перекладывает ответственность за военные провокации на Азербайджан и поощряет отправку международной миссии в Карабахский регион, который является нашей суверенной территорией, вмешивается в наши внутренние дела, еще раз демонстрирует, что эта страна не придает никакого значения своим международным обязательствам.

Об этом Day.Az сказали в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Всем известно, что Армения на регулярной основе совершала военно-политические провокации против Азербайджана, чтобы воспрепятствовать переговорному процессу по установлению мира как в период оккупации, так и после разрешения конфликта. Именно в результате этих провокационных шагов на протяжении почти 30 лет дипломатические усилия по прекращению оккупации международно-признанных территорий Азербайджана потерпели неудачу.

В настоящее время невыполнение армянской стороной своих обязательств по полному выводу армянских вооруженных сил с наших территорий в постконфликтный период является основным источником угрозы безопасности Азербайджана. Вместе с тем, несмотря на все неоспоримые факты, подтвержденные на международном уровне, отрицание принадлежности Армении сил, действующих на территории Азербайджана, как в период оккупации, так и сейчас, является показателем того, как Армения фальсифицирует факты.

Наряду с провокациями, совершаемыми в приграничном регионе, имеющиеся на нашей территории вооруженные формирования являются препятствием для восстановительных работ Азербайджана и безопасного возвращения на свои земли вынужденных переселенцев. Все армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана.

Вместо того, чтобы препятствовать миротворческим усилиям, делать фальшивые и ложные заявления, Армения обязана на практике соблюдать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, включая Карабахский регион", - отмечается в сообщении.