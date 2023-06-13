https://news.day.az/politics/1573089.html Стали известны даты визита премьера Пакистана в Азербайджан
Стали известны даты визита премьера Пакистана в Азербайджан
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф совершит официальный визит в Азербайджан с 14 по 15 июня, сказал Trend дипломатический источник, передает Day.Az.
В ходе визита премьер-министра будут сопровождать министры, представляющие приоритетные направления сотрудничества с Азербайджаном.
Премьер-министр проведет широкие переговоры по ключевым направлениям сотрудничества, включая торговлю, инвестиции и энергетику. Также будут обсуждаться региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес и сотрудничество на многосторонних форумах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре