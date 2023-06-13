МИД Азербайджана требует немедленного вывода армянских вооруженных формирований из Азербайджана

В настоящее время невыполнение армянской стороной своих обязательств по полному выводу армянских вооруженных сил с наших территорий в постконфликтный период является основным источником угрозы безопасности для Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявления МИД Армении против Азербайджана от 13 июня.

"Вместе с тем, несмотря на все неоспоримые факты, подтвержденные на международном уровне, отрицание принадлежности Армении сил, действующих на территории Азербайджана, как в период оккупации, так и сейчас, является показателем того, как Армения фальсифицирует факты. Наряду с провокациями, совершенными в приграничном регионе, имеющиеся на нашей территории соединения являются препятствием для Азербайджана в проведении восстановительных работ и безопасного возвращения на свои земли вынужденных переселенцев. Все армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана", - говорится в комментарии.