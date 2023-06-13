https://news.day.az/politics/1573102.html Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире - Мехмет Юдже - ВИДЕО
Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире - Мехмет Юдже - ВИДЕО
Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире.
Об этом сказал Trend во вторник декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже, передает Day.Az.
"Первый зарубежный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после переизбрания на пост главы государства важен еще и по причине того, что дает понять каким курсом будет следовать Турция во внешней политике. Продолжающие свое развитие отношения между Турцией и Азербайджаном не имеют аналогов в мире", - сказал Юдже.
Представляем вниманию читателей полное видеоинтервью с Мехметом Юдже.
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