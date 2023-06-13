Правительство Армении не отвечает на наши призывы к диалогу

Правительство Армении не допускает возвращения изгнанных из этой страны азербайджанцев и продолжает разрушать азербайджанское культурное наследие.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Армения отказывается принять миссию ООН для подготовки возвращения азербайджанцев в свои дома и миссию ЮНЕСКО по расследованию фактов для оценки состояния культурного наследия Азербайджана. Кроме того, правительство Армении не отвечает на призывы Общины Западного Азербайджана к диалогу.

Также Армения продолжает вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Министерство иностранных дел этой страны сегодня выступило с призывом направить в Азербайджан какую-то миссию и обвинило Азербайджан в намерении "провести этническую чистку". Наибольшее лицемерие состоит в том, что правительство Армении, неоднократно заявлявшее о своем "уважении принципов международного права", в том числе принципа территориальной целостности, и при этом не отвечающее на призыв нашей Общины к диалогу и не оставившее на своей территории ни одного азербайджанца, делает абсурдные заявления о намерении азербайджанской стороны "провести этническую чистку" и говорит о правах человека. Все это наглядно демонстрирует азербайджанофобскую политику Армении и ее территориальные претензии к Азербайджану. Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении отказаться от своей политики, противоречащей международному праву и правам человека, создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в рамках международных механизмов верификации и гарантий, принять с этой целью миссии ООН и ЮНЕСКО. Община также призывает международное сообщество оказать серьезное давление на Армению, чтобы отвратить эту страну от действий, противоречащих международному праву, в том числе от воспрепятствования нашему праву на возвращение и территориальных претензий к Азербайджану", - отмечается в заявлении.