https://news.day.az/politics/1573120.html Позиции нашей армии в Шуше подверглись обстрелу - Минобороны
Позиции нашей армии в Шуше подверглись обстрелу - Минобороны
13 июня примерно в 19:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района.
Как сообщили Day.Az в минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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