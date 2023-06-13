Позиции нашей армии в Шуше подверглись обстрелу

13 июня примерно в 19:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района.

Как сообщили Day.Az в минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.