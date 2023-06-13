https://news.day.az/politics/1573129.html Премьер-министр Казахстана посетит Азербайджан
Премьер-министр Казахстана посетит Азербайджан
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов совершит визит в Азербайджан 21 июня.
Как сообщил Trend дипломатический источник, в ходе визита стороны планируют обсудить дальнейшее сотрудничество в рамках проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), передает Day.Az.
Ранее министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Астане сообщил, что в рамках визита премьер-министра Смаилова возможно подписание договора на уровне соответствующих министерств о сотрудничестве в торгово-экономических отношениях между двумя странами в различных сферах.
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