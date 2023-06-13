https://news.day.az/politics/1573135.html Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом - Эрдоган
Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом - Эрдоган
Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом.
Как передает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что в соответствии с братскими отношениями, сотрудничество между двумя странами будет углубляться во всех областях, от торговли до энергетики, от оборонной промышленности до транспорта.
"С подписанием мирного договора между Азербайджаном и Арменией наш регион еще больше расцветет. Я также верю, что позитивные результаты наших контактов мы увидим уже в ближайшее время", - добавил президент Турции.
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