Мы назначим новую дату очередного раунда переговоров между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог в регионе Южного Кавказа. Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости. К сожалению, эта [запланированная ранее] встреча не состоялась из-за проблем с расписанием. Мы с нетерпением ждем возможности в скором времени назначить новую дату", - сказал он.

Отметим, что ранее планировалось провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне в первой половине июня.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая.