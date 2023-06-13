Азербайджано-турецкий кулак силен, как никогда: к итогам госвизита Президента Эрдогана в Баку

Автор: Акпер Гасанов



Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как в Армении раз за разом смешно и нелепо пытаются объяснять причины своих бывших, нынешних и будущих провалов. Развитие азербайджано-турецких отношений, в этом смысле, является очередным примером неспособности и неготовности официального Еревана трезво оценить реальность.

Впрочем, такой способностью не обладают и лидеры всего мирового армянства. Мы все прекрасно помним, что мировое армянство на прошедших недавно президентских выборах в Турции страстно желало поражения действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану. Никакие рациональные аргументы, в числе которых были экономические, военные и геополитические расклады, не были в состоянии отрезвить их и убедить в том, что между Баку и Анкарой налажен столь впечатляющий уровень сотрудничества, что на его никто и ничто не в силах повлиять.

В итоге, мировое армянство с грустью и болью в сердце вынуждено было наблюдать не только за победой президента Эрдогана, но и за тем, сколь большим почетом и уважением пользуется в братской стране Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который всегда и открыто заявлял о поддержке своего турецкого коллеги, одного из самых влиятельных политических деятелей современности Эрдогана.

Более того, мировое армянство и многие политические силы в Армении негодовали по поводу поездки премьер-министра Никола Пашиняна на церемонию инаугурации турецкого лидера. Эффективность от этого сотрясания воздуха была, естественно, нулевой. При этом такой же, нулевой, была и попытка понять мотивы Пашиняна.

А ведь он всего лишь пытается лавировать в этот крайне сложный период глобальной мировой турбулентности. Именно пытается, ибо в реальности Армении банально нечего противопоставить растущему влиянию Азербайджана, как для России, так и для Украины, США, Китая, Европы и всего мусульманского мира.

И отношения с братской Турцией, вне всякого сомнения, стояли, стоят и будут стоять для нашей страны особняком, что подтвердил государственный визит в Баку Президента Турции Эрдогана. Снова свой самый первый визит в качестве главы братского государства он совершил именно в Баку. И не только в Ереване, но и в Вашингтоне, Москве, Пекине, Париже, Тегеране все поняли смысл данного четкого месседжа.

Азербайджано-турецкий политический, экономический, военный союз крепнут и ничего с этим не могут поделать страны, мечтавшие об обратном. Они с грустью и затаенным страхом наблюдали за тем, как Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил.

С такими же эмоциями они наблюдали за проходившем в режиме онлайн заседанием Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества. Главы МИД Азербайджана и Турции сидели там бок о бок, на одной локации. Все это были более, чем четкие сигналы миру - Баку и Анкара являют собой единый, мощный кулак, противостоять которому невозможно.

В том числе и по вопросу открытия Зангезурского коридора. Благодаря реализации данного проекта, расстояние между Турцией и Азербайджаном сократится до 38 километров. То есть, он очень выгоден для наших стран. И не только для них, он выгоден очень многим государствам мира. А главное - если Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что данный проект будет реализован, то так оно и произойдет.

В Армении давно уже должны были понять, что глава нашего государства относится к тому уникальному типу политических деятелей мирового масштаба, которые всегда реализуют обещанное. Он говорил, что Карабах - это Азербайджан? Говорил. В итоге, ровно тоже самое теперь вынужденно выдавливает из себя и Никол Пашинян.

Президент Азербайджана, практически сразу после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года, говорил о неизбежности реализации проекта под названием Зангезурский коридор? Говорил. И вот этот проект уже реализовывается. А что там по этому поводу считают в рядах мирового армянства и в руководстве Армении - не так уж и важно. В Баку имеют опыт достижения поставленных целей, вопреки их планам, мечтам и сетованиям.