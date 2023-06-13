Армения должна отказаться от все более агрессивной риторики

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с очередной военной провокацией, совершенной ВС Армении в направлении Нахчывана, передает Day.Az.

"По информации министерства обороны Азербайджана, 13 июня текущего года подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики с применением тяжелого вооружения, в том числе минометов.

В целях предотвращения провокации армянской стороны подразделениями нашей армии были предприняты соответствующие ответные меры.

Мы решительно осуждаем эту очередную военную провокацию со стороны Армении и требуем, чтобы Ереван отказался от своей все более агрессивной риторики и прекратил такие шаги, которые усиливают напряженность в регионе.

В то же время мы категорически отвергаем заявление министерства иностранных дел Армении о том, что азербайджанская армия якобы открыла огонь по строящемуся в Армении металлургическому заводу.

Что касается утверждения о том, что Азербайджан якобы стремится воспрепятствовать привлечению инвестиций в Армению путем создания провокаций, отметим, что Армения проводила политику самоизоляции, предъявляя территориальные претензии к соседним странам и удерживая территории Азербайджана под оккупацией в течение почти 30 лет. Всем известно, что Армения, вопреки своим обязательствам, препятствует открытию линий связи, которые будут стимулировать экономическое развитие в регионе. Поэтому претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за провокации против миротворческих мер и восстановительных работ, проводимых Азербайджаном в регионе",- говорится в заявлении.