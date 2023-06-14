Грузия ратифицировала соглашение с Азербайджаном в сфере обороны

Парламент Грузии ратифицировал соглашение "О сотрудничестве в сфере обороны между правительством Грузии и правительством Азербайджанской Республики", передает Day.Az.

В соответствии с этим соглашением планируется развитие сотрудничества в области военного образования, учений и обучения, политики обороны и безопасности, а также сотрудничество в рамках программы "Партнерство ради мира" НАТО. Другие области включают военное законодательство, военную топографию, военную медицину, кибербезопасность в сфере обороны, а также сотрудничество в социальных, спортивных и культурных мероприятиях.

Соглашение не имеет установленного срока действия и может быть прекращено только в случае уведомления одной из сторон другой стороны через дипломатические каналы.

Документ был подписан в апреле в Баку министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.