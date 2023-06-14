Госвизит Президента Эрдогана отражает высочайший уровень взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией

Братские, союзнические отношения между Турцией и Азербайджаном являются примером для всего мира. Сегодня нет таких стран, которые имели бы такие близкие отношения. Так было вчера, так является сегодня, и после выборов в Турции можно с уверенностью сказать, что так будет и завтра.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

По его словам, дружба наших народов, уходит корнями в глубину истории.

"Сегодня мы видим это на примере, братства лидеров Азербайджана и Турции. Нет такой сферы, где бы мы не чувствовали позитивного влияния этой дружбы", - отметил он.

Как подчеркнул наш собеседник, тюркский мир крепнет благодаря личной дружбе между Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ильхамом Алиевым.

"В результате сегодня тюркский мир складывается как единое целое, глобальный центр. Логическим следствием нынешнего высокого уровня двусторонних отношений является также то, что Реджеп Тайип Эрдоган совершает свой первый визит в Азербайджан после президентских выборов", - считает он.

Наш собеседник подчеркнул важность государственного визита Президента Турции в Азербайджан.

"В классификации визитов между странами на первом месте стоят государственные визиты более высокого уровня. То есть госвизиты сопровождаются особыми протокольными правилами и дипломатическими церемониями. Главная цель - продемонстрировать и еще раз закрепить высочайший уровень межгосударственных отношений между двумя странами. С этой точки зрения визит Эрдогана имеет историческое значение", - заключил Нусрет Джомерт.

Напомним, 12 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в нашу страну с государственным визитом.