Армения в целом желает отказаться от российской базы и российских пограничников на своей территории после 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с армянскими СМИ заявил председатель партии "Единая Родина" Самвел Бабаян.

Бабаян также отметил, что заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что в случае разблокировании коммуникаций между Арменией и Азербайджаном на этих дорогах не могут быть размещены российские силовики, "немного преждевременные".

Ранее российские СМИ, в частности телеграм-канал "Кремлевская прачка", отметили, что Григорян сделал чистосердечное признание в том, что армянские власти продолжают развивать бурную антироссийскую деятельность.

"Ереван, видите ли, отказался от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном. Как сообщил упомянутый Григорян: "По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу".

Ну, ни для кого не секрет, что армянские спикеры частенько хватают лишнего и замахиваются на вопросы, решение которых явно не зависит от мнения армянской банановой республики. Кто, что, где и когда будет "контролировать" прописано в соответствующих нормативных документах. Открываем пункт 9 заявления Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 2020 года: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Кажется, формулировка прописана довольно четко. При этом фраза "Контроль за транспортным сообщением осуществляют также продажные армянские политиканы и гомосексуалисты из армянского совбеза" нигде по тексту не встречается. А раз не встречается, то и не надо спекулировать на этой теме.

Во всей этой истории, конечно, сразу видно, откуда ноги растут. Вашингтон пытается выдавить Россию из Закавказья. Марионеточный режим соросенка - Пашиняна принимает в этом процессе посильное участие, беспрекословно выполняя поручения заокеанских кураторов. Отсюда все армянские демарши последнего времени: "шантаж" по теме возможного выхода Армении из ОДКБ, ратификация ущербного Римского статута и прочее. Да уж, мелкотравчатые американские вассалы из Еревана - жалкое зрелище", - говорилось в публикации российского Телеграм-канала.

Кроме того, в начале июня Армен Григорян заявил, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает определенные проблемы.

"Мы интенсивно работаем с западными партнерами и будем продолжать эту работу. <...> Есть много стран, с которыми мы ведем интенсивные переговоры о закупке оружия, с некоторыми из них у нас уже есть результаты, с другими еще ведутся переговоры", - сказал Григорян.

Постоянные обвинения ОДКБ Армения просто использует, как инструмент для закрепления западной военной силы в регионе. Армяне понимают, что страны-члены ОДКБ, которые признают территориальную целостность Азербайджана, не будут поддерживать Армению в ее стремлении присвоить часть территории другого государства, какими бы лозунгами или причинами это не маскировалось. Поэтому сейчас основная внутренняя идея пашиняновской стратегии в отношении ОДКБ и России - вытеснение.