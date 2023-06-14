https://news.day.az/politics/1573221.html Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии приняли участие в совместных учениях
Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии приняли участие в совместных учениях
В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, на учениях, проводившихся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.
Отметим, что основная цель международных учений состояла в укреплении взаимного сотрудничества и обеспечении взаимодействия между вооруженными силами трех стран.
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