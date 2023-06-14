Посольство США в Армении предостерегает...

Посольство США в Ереване заявило о том, что сотрудникам дипмиссии запрещены поездки в ряд армянских населенных пунктов, передает Day.Az.

Как отмечается в опубликованном на сайте посольства "Напоминании об ограничениях поездок в летний туристический сезон", из-за продолжающегося конфликта между Арменией и Азербайджаном сотрудникам американской дипмиссии и их семьям запрещены любые незначительные поездки в следующие места.

В сообщении отмечается, что гражданам США следует проявлять осторожность вблизи границ между Арменией и Азербайджаном, и избегать поездок вблизи Карабаха и линии соприкосновения. Правительство США не в состоянии предоставлять экстренные услуги гражданам США в Карабахе и его окрестностях, поскольку доступ ограничен.