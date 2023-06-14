Милли Меджлис проводит спецзаседание

В Милли Меджлисе (парламент) проходит специальное заседание, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева и 30-летию со Дня национального спасения, сообщает в среду Day.Az.

15 июня 1993 года (День национального спасения Азербайджана) - дата, которую каждый азербайджанец вспоминает с гордостью, так как именно в тот самый день великий лидер Гейдар Алиев, вновь приняв бразды правления, спас нашу страну от угрозы распада и исчезновения. Выйдя из рецессии, Азербайджан вступил на путь прогресса. Сегодня наша республика признана мировым сообществом государством, осуществляющим независимую политику в глобальном масштабе, и занимающим достойное место среди других стран мира.