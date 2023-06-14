Пашинян боится заговорщиков - особые меры безопасности
Служба безопасности премьер-министра Армении Никола Пашиняна перед встречами забирает телефоны у депутатов от правящей фракции "Гражданского договора", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно данным армянских СМИ, каждый раз, когда депутаты от правящей фракции встречаются с премьером, проводят заседания, сотрудники службы его безопасности требуют сдать телефоны и смарт-часы.
По всей вероятности, как говорится в публикации, Пашинян не доверяет даже членам своей команды.
Интересно, что информацию в беседе с газетой подтвердил один из депутатов - Овик Агазарян.
"Да, перед заседаниями телефоны забирают, смарт-часы тоже", - сказал Агазарян.
По его словам, это делается для того, чтобы депутаты "не отвлекались" и не входили в TikTok․
Ранее мы писали о том, что в ближайшие дни Пашинян отчитается о 44-дневной войне.
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