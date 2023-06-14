https://news.day.az/politics/1573271.html Назначен новый посол России в Азербайджане
Назначен новый посол России в Азербайджане
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Евдокимова новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджане, освободив от этой должности Михаила Бочарникова.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации.
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