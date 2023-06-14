Армения не должна замедлять открытие Зангезурского коридора

Профессор турецкого технического университета Йылдыз, политический обозреватель, доктор Джемаль Зехир в интервью ответил на вопросы Trend о визите Президента Турции в Азербайджан, сообщениях относительно Зангезурского коридора в рамках визита, о том, что Армения препятствует открытию этой дороги, о важности данного коридора, передает Day.Az.

"Открытие Зангезурского коридора будет выгодно для всех стран региона. По сути, это послание армянским властям. Они не должны мешать его открытию, замедлять работу, потому что это никому не принесет пользы. Открытие Зангезурского коридора также окажет благоприятное влияние на Армению, ведь через него эта страна сможет наладить торговые связи с Азербайджаном, Турцией и другими странами региона", - сказал профессор.

Вниманию читателей также доступно видео данного интервью с Джемалем Зехиром: