https://news.day.az/politics/1573314.html Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.
Как сообщает в среду Day.Az, с таким предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на специальном заседании парламента, посвященном 100-летию выдающегося политического и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Депутаты поддержали предложение аплодисментами.
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