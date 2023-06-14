Эрдоган обвинил Иран в торпедировании Зангезурского коридора

Проблема в вопросе "Зангезурского коридора" исходит не от Армении, а от Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в среду сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвечая на вопрос журналистов сопровождавших его в ходе визитов в ТРСК и Азербайджан.

Касаясь темы "Зангезурского коридора", президент Турции отметил, что проблема в этом вопросе исходит не от Армении, а от Ирана. "Две страны [Иран и Азербайджан], большинство населения которых мусульмане. Позиция Тегерана вызывает огорчение у Баку и Анкары. На самом деле ситуация должна вызывать огорчение и у них [Ирана]", - отметил он.

По словам Эрдогана, пошлины на перевозку ж/д грузов "очень и очень высоки". "Надеюсь, что эта проблема [пошлина на перевозку на вагон] вскоре будет решена. При позитивном подходе к вопросам коммуникаций в регионе, можно сформировать единую ж/д и автомобильную сеть Турция-Азербайджан-Иран, и возможно будет открыть путь "Пекин-Лондон"", - не исключил Эрдоган.