Пашинян и Оверчук обсудили разблокировку коммуникаций на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в среду в Ереване обсудили процесс разблокирования экономических и транспортных коммуникаций Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Как вы знаете, мы заинтересованы в открытии и разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе, исходя из суверенитета и юрисдикции сторон, по территории которых проходят эти возможные инфраструктуры. Я уверен, что мы сегодня обсудим некоторые аспекты, я рад встретиться с вами по этому поводу", - отметил Пашинян на встрече с Оверчуком