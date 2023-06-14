Судьба отношений Турции и Армении зависит от мира на Кавказе

Мирный процесс между Баку и Ереваном важен и для диалога Турции и Армении

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в среду сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвечая на вопрос журналистов сопровождавших его в ходе визитов в ТРСК и Азербайджан.

Глава государства привлек внимание к ситуации на Южном Кавказе, отметив, что продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

"Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты. Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно", - подчеркнул турецкий лидер.

При этом он назвал "важным шагом" недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару. "Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию", - сказал президент.

Президент Эрдоган назвал также "важными" слова премьер Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион. "Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против [Никола] Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад", - сказал политик.

По его словам, Анкара продолжит тесно взаимодействовать с Азербайджаном во имя укрепления единства Тюркского мира.