Красный Крест везет гумпомощь в Карабах на машинах гражданских армян

Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает доставлять гуманитарную помощь армянским жителям, проживающим в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана. Сегодня распространились очередные кадры, на которых можно увидеть проезжающие через погранично-пропускной пункт "Лачин" транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь МККК.

Как сообщает Day.Az, эти кадры еще раз подтверждают, что утверждения о том, что якобы не обеспечивается свободное передвижение армян, живущих в Карабахском регионе Азербайджана, через погранично-пропускной пункт "Лачин" в обоих направлениях, а также то, что они якобы сталкиваются с гуманитарным кризисом, как заявляют армянское политическое руководство и сепаратисты, не что иное, как клеветническая кампания, не отражающая действительность.

Стоит также отметить, что МККК использует автомобили гражданских армян, проживающих в Карабахе.

Представляем вниманию читателей эти кадры.