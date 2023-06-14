Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Джевдетом Йылмазом

14 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает в среду Day.Az, в ходе беседы Али Асадов еще раз поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции и пожелал ему успехов в деятельности.

Стороны отметили высокий уровень развития стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя братскими странами во всех сферах благодаря усилиям глав двух государств. Была подчеркнута важность недавнего визита Президента Турции в Азербайджан с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений стран, выражена готовность к взаимодействию для дальнейшего укрепления и углубления связей между двумя странами в различных направлениях.

В то же время была рассмотрена работа, которая будет проводиться в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.