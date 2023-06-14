Мы никогда не забудем солидарность, проявленную Президентом Ильхамом Алиевым и азербайджанским народом

Мы никогда не забудем солидарность, проявленную моим братом Ильхамом Алиевым и азербайджанским народом после землетрясения 6 февраля в Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Азербайджанский народ мобилизовался для ликвидации последствий стихийного бедствия. В период выборов мы также почувствовали моральную поддержку азербайджанского народа. 28 мая в Баку наблюдалась такая же радость, как в Анкаре и Стамбуле. Наши азербайджанские братья радовались нашей победе, как и мы", - сказал Эрдоган.