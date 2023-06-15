День национального спасения - знаменательная дата, которая предопределила путь развития Азербайджана

15 июня, День национального спасения, - это историческая, знаменательная дата, которая, можно сказать, предопределила путь развития Азербайджана и его сегодняшний день.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

Уже тогда общенациональным лидером Гейдаром Алиевым был задан вектор на укрепление страны, на закладку прочного фундамента ее будущих успехов и побед.

"Гейдар Алиев, вернувшись в Баку, начал фактически по крупицам заново собирать Азербайджан. Он предотвратил гражданскую войну, остановил разрушение молодой независимой страны и продвижение армянских оккупационных сил. Он сделал так, чтобы республика окрепла сначала изнутри, а затем, используя свой очень высокий авторитет на международной арене, Гейдар Алиев приступил к формированию ее международных позиций. Он был великим дипломатом и политиком и сумел создать вокруг Азербайджана благоприятную для решения проблем страны внешнеполитическую среду. Те прекрасные отношения, которые существуют сегодня, например, между Азербайджаном и Турцией, были заложены в 90-е годы общенациональным лидером. Лозунг один народ - два государства стал лозунгом для обоих наших народов", - сказала Кадырова.

По словам нашей собеседницы, День национального спасения символизирует для азербайджанского народа возрождение. Азербайджан с возвращением общенационального лидера возродился как птица Феникс буквально из пепла. Это, подчеркнула Саадат Кадырова, вовсе не просто образное выражение. Азербайджанское государство в тот период действительно находилось под большим и серьезным риском потери всего того, что было наработано веками - нашей богатой истории и культуры, тех ориентиров, тех традиций, которые наш народ сумел сохранить.

"Должна сказать, что 15 июня - дата, значимая не только для жителей Азербайджана, но и для всех азербайджанцев мира. Ведь Гейдар Алиев сумел повернуть историю в нужное для азербайджанского народа русло, и мы, азербайджанцы, проживающие в других странах, тоже ощутили это на себе. Сегодняшний мощный и авторитетный Азербайджан, имеющий сильную внешнеполитическую и внешнеэкономическую повестку, выходящий на мировую арену с глобальными энергетическими и транспортно-логистическими проектами, был возведен Президентом Ильхамом Алиевым на том фундаменте, который был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Гейдар Алиев был архитектором современного Азербайджанского государства и наметил путь развития страны как лидера региона. День его возвращения в Азербайджан был началом длинного пути, который предстояло пройти стране, ее руководству, ее народу к достижению главной цели - освобождению родных земель", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева