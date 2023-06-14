Сотрудники Красного Креста навестили двух азербайджанцев, плененных Арменией

13 июня сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили в Армении двух азербайджанских военнослужащих, которых держат в плену. С ними была проведена встреча тет-а-тет и предоставлена возможность связаться со своими семьями.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в МККК.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает во время посещения условия содержания задержанных лиц. Мы создаем условия для восстановления или поддержания их контактов со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно подобных посещений доводятся только до удерживающей стороны", - говорится в сообщении.