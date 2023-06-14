Глава армянского МИД отмечает прогресс в региональном разблокировании коммуникаций

Армения и Азербайджан достигли некоторого прогресса по вопросу разблокирования региональных коммуникаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"В последнее время регулярно проводятся интенсивные встречи, и эти вопросы рассматриваются. Мое личное, может быть, субъективное впечатление, что мы добились определенного прогресса, но окончательного результата у нас нет", - ответил он на соответствующий вопрос депутата.