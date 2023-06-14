ПАСЕ призывает Азербайджан и Армению поддерживать переговорный процесс

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен приветствовали прогресс в переговорном процессе между Баку и Ереваном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении докладчиков, принятом по итогам их визита в Азербайджан 3-7 июня.

"Мы приветствуем недавний прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, и призываем правительства обеих стран активизировать двусторонние переговоры", - говорится в документе.