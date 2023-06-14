https://news.day.az/politics/1573438.html ПАСЕ призывает Азербайджан и Армению поддерживать переговорный процесс
ПАСЕ призывает Азербайджан и Армению поддерживать переговорный процесс
Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен приветствовали прогресс в переговорном процессе между Баку и Ереваном.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении докладчиков, принятом по итогам их визита в Азербайджан 3-7 июня.
"Мы приветствуем недавний прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, и призываем правительства обеих стран активизировать двусторонние переговоры", - говорится в документе.
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