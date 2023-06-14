https://news.day.az/politics/1573441.html В Баку раскритиковали главу МИД Франции
В Баку раскритиковали главу МИД Франции
Глава МИД Франции намеренно закрывает глаза на свободное передвижение армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в Twitter.
Он подчеркнул, что утверждения о якобы "блокаде" противоречат заявлениям Франции о беспристрастности.
Отметим, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана могут в любое время суток беспрепятственно переходить через погранично-пропускной пункт "Лачин". Для этого созданы все необходимые условия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре