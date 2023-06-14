В парке Центра Гейдара Алиева пройдет концерт, посвященный Дню национального спасения

В этом году в Азербайджане отмечаются две знаменательные даты - 100-летний юбилей общенационального лидера Гейдара Алиева и 30-летие возвращения великого лидера к власти. В связи с этим 15 июня, в День национального спасения, в парке Центра Гейдара Алиева будет представлена концертная программа.

Как сообщает в среду Day.Az, на концерт приглашены популярные певцы и коллективы. Концертная программа, в которой примут участие звезды азербайджанской эстрады, исполнители полюбившихся мугамов и песен, начнется в 20:00.

Каждый, кто придет в этот день в парк Центра Гейдара Алиева, станет участником грандиозного гала-вечера, получив возможность исполнять вместе с певцами любимые песни, которые многие из нас знают наизусть.

В концерте примут участие Аббас Багиров, Агададаш Агаев, Алим Гасымов, Айбениз Гашимова и группа "Бюльбюлляр", Айгюн Бейлер, Айгюн Кязимова, Азер Зейналов, Билал Алиев, Эльдар Гасымов, EMIN, Фаиг Агаев, Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, Хайям Нисанов, Ильхама Гасымова, Ильгар Мурадов, Лала Мамедова, Манана, Мири Юсиф, образцовый военный оркестр министерства обороны и Азербайджанская государственная хоровая капелла, Мубариз Тагиев, Натаван Хабиби, ритм-группа "Натиг", Нармин Керимбекова, Нигяр Джамал, Нурлан Новрасли, Ройа, Самира Али Марьям, Севда Алекперзаде, Шамистан Ализаманлы, Тунзаля Агаева, Вугар Абдулов, хор "Зефер", Зульфия Ханбабаева.

Вход на концерт свободный.